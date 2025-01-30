شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 فى السوق المحلى.. عيار 18 بـ3330 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 في سوق الذهب المحلي في مصر الان و فقال لآخر التحديثات، ويعد الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، حيث سجل عيار 21 3885 جنيه للجرام وسجل سعر الجنيه الذهب 31080 جنيها.

وتتأثر أسواق الذهب والأسعار بعدد من العوامل والتى تتضمن التغيرات في الأسواق العالمية و كذلك الطلب المحلي لهذا من الأفضل متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

يذكر أن الاستثمار في الذهب يعتبر طويل الأجل و فرصة لتحقيق أرباح كبيرة ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء كما تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2785 دولاراً للأونصة.

وتضمنت أسعار الذهب الأتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4440 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3885 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3330 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30760 جنيها.