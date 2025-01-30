شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم «التأمين العربية» 10 آلاف ريال لمخالفة الإفصاح عن النتائج المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة التأمين العربية التعاونية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الثامنة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم التزامها بالإفصاح عن معلومات صحيحة في إعلانها المنشور في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية ("تداول") بتاريخ 05/08/2024م؛ بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/06/2024م.