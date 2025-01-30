الاقتصاد

تغريم «التأمين العربية» 10 آلاف ريال لمخالفة الإفصاح عن النتائج المالية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تغريم «التأمين العربية» 10 آلاف ريال لمخالفة الإفصاح عن النتائج المالية

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة التأمين العربية التعاونية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الثامنة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم التزامها بالإفصاح عن معلومات صحيحة في إعلانها المنشور في الموقع الإلكتروني لشركة تداول ("تداول") بتاريخ 05/08/2024م؛ بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/06/2024م.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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