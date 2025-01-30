شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب اليوم.. تعرف على آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعا ملحوظا مدفوع بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، والتغيرات في الأسواق العالمية التي تلقي بظلالها على أسعار المعادن الثمينة، مع تصاعد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن، وسجل الجنيه الذهب مبلغ 31040 جنيه

وعلى المستوى العالمي يشهد سعر الذهب تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرار نسبيا مدفوعة بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، والتغيرات في الأسواق العالمية التي تلقي بظلالها على أسعار المعادن الثمينة، مع تصاعد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن ، وسجل الجنيه الذهب مبلغ 31080 جنيه.

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4440 جنيها.

- سجل الذهب عيار 21 نحو 3885 جنيها.

- سجل الذهب عيار 18 نحو 3330جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 31080 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 نحو 2590 جنيها.



