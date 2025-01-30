شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 30 ألف نقطة بختام تعاملات يناير والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر يناير 2025، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي ليتجاوز مستوى 30 ألف نقطة مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 37365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 8551 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11698 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة.