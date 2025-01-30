شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 30 ألف نقطة بختام تعاملات يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالخميس، 30 يناير 2025 03:02 م
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر يناير 2025، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي ليتجاوز مستوى 30 ألف نقطة مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 37365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 8551 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11698 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة.
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