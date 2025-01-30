شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025.. وعيار 21 بـ3880 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 ارتفاع وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل ارتفاعا، وسجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 3880 جنيها للجرام.

وتضمنت أسعار الذهب الأتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4434 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3880 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3325.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31040 جنيها.

وتأتى توقعات أسواق الذهب بالاستقرار في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وعلى المستوى العالمي يشهد سعر الذهب تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

وأعلن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في شهر يناير الجاري بنحو 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات.