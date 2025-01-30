الاقتصاد

إعمار المدينة الاقتصادية: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

إعمار المدينة الاقتصادية: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مالها في حسابات المساهمين المستحقين.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1446-07-14 الموافق 2025-01-14.
وأضافت أن عدد الاسهم المباعة 205634، فيما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 3,731,813.70.
وأفادت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بأن متوسط سعر البيع لكل سهم 18.18 ريال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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