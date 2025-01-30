شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار المدينة الاقتصادية: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مالها في حسابات المساهمين المستحقين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1446-07-14 الموافق 2025-01-14.
وأضافت أن عدد الاسهم المباعة 205634، فيما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 3,731,813.70.
وأفادت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بأن متوسط سعر البيع لكل سهم 18.18 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1446-07-14 الموافق 2025-01-14.
وأضافت أن عدد الاسهم المباعة 205634، فيما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 3,731,813.70.
وأفادت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بأن متوسط سعر البيع لكل سهم 18.18 ريال.