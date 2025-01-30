شكرا لقرائتكم خبر عن «نبع الصحة» تفوز بمزايدة شراء أرض خدمات صحية بـ6.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية فوزها بمزايدة شراء أرض خدمات صحية مساحتها 26312 متر مربع في حي غرناطة بمدينة الدمام وذلك أمس الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 م والتي تم طرحها من قبل منصة مباشر للمزادات (إنفاذ).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف نبع الصحة إلى التوسع و دعم الخطط الاستراتيجية في أعمال الشركة المستقبلية كما تعزز موجودات الشركة وستسهم في زيادة نمو الإيرادات والعوائد خلال السنوات القادمة.
وقالت الشركة إن قيمة العقد 6.8 مليون ريال غير شامل السعي و ضريبة التصرفات العقارية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف نبع الصحة إلى التوسع و دعم الخطط الاستراتيجية في أعمال الشركة المستقبلية كما تعزز موجودات الشركة وستسهم في زيادة نمو الإيرادات والعوائد خلال السنوات القادمة.
وقالت الشركة إن قيمة العقد 6.8 مليون ريال غير شامل السعي و ضريبة التصرفات العقارية.