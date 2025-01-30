شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أنابيب الشرق» إلى 112.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وسجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 112 مليون ريال للربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 113 مليون ريال في الربع السابق من العام المالي 2024-2025، و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات على الرغم من انخفاض متوسط تكلفة الإنتاج.

وبحسب البيان، سجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 297 مليون ريال للفترة الحالية (9 أشهر)، من العام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 88 مليون ريال في الفترة السابقه من العام المالي 2023-2024.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم المبيعات بما يتماشى مع خطط التسليم المجدولة بالإضافة إلى انخفاض كل من متوسط تكلفة الإنتاج وتكاليف التمويل. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 31.2% إلى 112.4 مليون ريال، مقابل 85.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كل من متوسط تكلفة الإنتاج وتكاليف التمويل.وسجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 112 مليون ريال للربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 113 مليون ريال في الربع السابق من العام المالي 2024-2025، و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات على الرغم من انخفاض متوسط تكلفة الإنتاج.وبحسب البيان، سجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 297 مليون ريال للفترة الحالية (9 أشهر)، من العام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 88 مليون ريال في الفترة السابقه من العام المالي 2023-2024.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم المبيعات بما يتماشى مع خطط التسليم المجدولة بالإضافة إلى انخفاض كل من متوسط تكلفة الإنتاج وتكاليف التمويل.