شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.2% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 12415 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.491 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 274.397 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.273 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 139 شركة

ارتفعت أسهم 139 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 89، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، المتحدة للتأمين، وأنابيب السعودية، والخليجية العامة، والدرع العربي، وملاذ للتأمين، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، بوبا العربية، وتشب، وميدغلف للتأمين، وأمريكانا، والتعمير، الأكثر انخفاضا.

السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 31250 نقطة، وبتداولات بلغت، 50.408 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.657 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.392 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 109 شركات مدرجة في السوق الموازية.