شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أم ارتفاع؟ تطورات سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، فى بنك مصر50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

50.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.