شكرا لقرائتكم خبر عن 76.71 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، مع ترقب المتعاملين لاجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في مجموعة "أوبك+" المقرر في الثالث من فبراير المقبل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.1 %، إلى 76.71 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 17 سنتًا، أو 0.2 %، إلى 72.79 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعلى صعيد الطلب، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 3.46 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع تراجع استهلاك المصافي للأسبوع الثالث على التوالي.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة دون تغيير أمس، ولم يقدم البنك أي تفاصيل عن موعد خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على الخام.

ويترقب المتعاملون اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في مجموعة "أوبك+" المقرر في الثالث من فبراير المقبل، حيث تعتزم المجموعة زيادة الإنتاج اعتبارًا من أبريل.



