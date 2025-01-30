شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ34.325 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين حيث سجل عيار 24 مبلغ 34.325 ريال.



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

أسعار الذهب فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 34.325 ريال

عيار 22 سجل 31.450 ريال

عيار 21 سجل 30.025 ريال

عيار 18 سجل 25.750 ريال

عيار 14 سجل 20.025 ريال

عيار 12 سجل 17.150 ريال

الاونصة سجلت 1067.375 ريال

الجنيه الذهب سجل 240.225 ريال

الأونصة بالدولار 2772.39 دولار