شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس باي للتطوير العقاري تطلق مشروع ONE BAY.. اختيارك الأول في الداون تاون بنظام سداد الأقوى في السوق العقاري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير سامي، الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس باي للتطوير العقاري، أن الشركة تهدف إلى إطلاق 3 مشروعات جديدة خلال عام 2025 و يُعد مشروع OneBay من بيزنس باي للتطوير العقاري أبرز المشاريع الإدارية والتجارية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، حيث يقع في قلب منطقة الداون تاون. يجمع المشروع بين الموقع الاستراتيجي، والتصميم المتميز، وبرنامج استثماري مبتكر، مما يجعله فرصة فريدة وللمستثمرين الباحثين عن قيمة طويلة الأجل وعوائد استثمارية مرتفعة.



مشروع OneBay مشروع OneBay

مميزات مشروع OneBay من بيزنس باي للتطوير العقاري

1. الموقع الاستراتيجي

يقع مشروع OneBay في قلب منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي المنطقة الأكثر حيوية ونشاطًا.

يتمركز المشروع على زاوية رئيسية بمحور عرض 70 مترًا، مما يمنحه سهولة في الوصول إلى جميع المناطق الحيوية في العاصمة.

قربه من المعالم الرئيسية مثل الحي الحكومي ، النهر الأخضر، محور بن زايد، يجعله موقعًا جذابًا للشركات والمستثمرين.



2. التصميم المعماري المتميز

تم تصميم المشروع بأسلوب عصري يلبي احتياجات الأعمال الحديثة، مع توفير مرونة في تخصيص المساحات لتناسب مختلف الأنشطة.

إطلالات مبهرة: جميع الوحدات تتمتع بإطلالات متنوعة منها اطلالات مباشرة على محاور رئيسية وساحة مركزية حيوية تتوسط المشروع أو اطلالات علي حديقة خضراء بمساحة 3 أفدنة، مما يضفي بيئة عمل ملهمة ومريحة.



3. تنوع الوحدات والمساحات

يقدم المشروع وحدات إدارية بمساحات مختلفة تتراوح بين المكاتب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما يناسب الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.

مرونة في تقسيم المساحات الداخلية لضمان توافقها مع احتياجات العملاء.



مشروع OneBay



4. مرافق متكاملة ومتطورة

قاعات اجتماعات عصرية: مجهزة بأحدث التقنيات لعقد الاجتماعات والمؤتمرات بسهولة وكفاءة.

صالات انتظار فاخرة: توفر تجربة راقية للزوار والعملاء.

مواقف سيارات واسعة: مصممة لتلبية احتياجات الموظفين والزوار، مع أنظمة أمن متقدمة.

مصاعد ذكية: تضمن حركة سلسة وسريعة بين الطوابق.



5. نظام أمان متكامل

كاميرات مراقبة تغطي جميع أنحاء المشروع لضمان أعلى مستويات الأمان.

أنظمة تحكم متطورة بالدخول والخروج، مع حراسة متوفرة على مدار الساعة.



6. مرافق خضراء وبيئة عمل مريحة

مساحات خضراء ممتدة ومناطق جلوس خارجية تخلق بيئة مريحة وملهمة للعاملين.

التركيز على الاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وأنظمة لتوفير الطاقة والمياه.



7. خدمات إضافية لتحسين تجربة العملاء

مطاعم وكافيهات عالمية: تقع داخل المشروع لتقديم خيارات متنوعة للموظفين والعملاء.

إنترنت عالي السرعة: يغطي كافة أنحاء المشروع لضمان استمرارية العمل بدون انقطاع.

مولدات طاقة احتياطية: لضمان عدم تأثر الأعمال بانقطاع الكهرباء.



8. عائد استثماري بامتياز Green Program

تقدم شركة بيزنس باي تجربة فريدة لعملائها وهو برنامج GREEN الذي يمنح عملاء الشركة افضل نظام سداد لمشروع OneBay مما يجعله فرصة استثمارية واعدة، بعائدًا استثماريًا مرتفعًا للمستثمرين.



9 منطقة محلات تجارية بمواصفات عالمية

يتضمن مشروع OneBay من شركة بيزنس باي للتطوير العقاري محلات تجارية فاخرة تم تصميمها لتناسب البرندات العالمية مما يجعها افضل فرصة للراغبين في الاستثمار والتشغيل.

وتتميز الوحدات التجارية بالتنوع فمنها مطاعم وكافيهات، بنك ، صيدلية ، مركز طباعة ، محلات تجزئة ، ميني ماركت ، منطقة مطاعم سريعة ومحلات للذهب.

تم تقديم المساحات التجارية داخل المشروع بمساحات مختلفة لتناسب عملاء الشركة.



برنامج Green Program: اقوي نظام سداد في السوق العقاري المصري من بيزنس باي العقارية مما يجعله نموذج استثماري مبتكر

لأول مرة في السوق العقاري المصري، يتم سداد اقساط OneBay عن طريق برنامج Green Program، وهو مبادرة ثورية تضمن عائدات على الأقساط المدفوعة لمدة تصل إلى خمس سنوات. يضمن هذا البرنامج أن كل دفعة مالية تُعد استثمارًا يولّد عائدات ملموسة.

● خطط دفع مرنة: استمتع بخطط تقسيط ممتدة مع الحصول على عائدات في نفس الوقت.

● عائد استثماري مضمون: نموذج استثماري آمن ومربح مصمم لتحقيق نمو طويل الأجل.

● وحدات جاهزة بالكامل: مكاتب جاهزة للعمل توفّر الوقت والموارد لبدء عملك فورًا.



مشروع OneBay مشروع OneBay

لماذا تختار OneBay؟

لا يقتصر OneBay على كونه مساحة إدارية، بل يمثل فرصة استثمارية تضمن نموًا وقيمة مستدامة. وإليك الأسباب التي تجعله اختيارًا مثاليًا:

1 الموقع الاستراتيجي: سهولة الوصول والاتصال بمراكز الأعمال الرئيسية.

2 حلول شاملة: وحدات جاهزة بتجهيزات متطورة تلبي احتياجات الأعمال.

3 برنامج استثماري مبتكر: مزيج فريد من المرونة في السداد والعائد الاستثماري المضمون.

4 تصميم مستقبلي: بنية تحتية عصرية ومستدامة تناسب تطورات الأعمال



مشروع OneBay مشروع OneBay

OneBay يتم تقديمة من خلال شركة Business Bay Developments

شركة Business Bay Developments هي واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وتتميز بتركيزها على تقديم مشاريع تلبي أعلى المعايير العالمية، سواء في التصميم أو الجودة أو القيمة الاستثمارية. تأسست الشركة على رؤية طموحة تهدف إلى إعادة تعريف تجربة الاستثمار العقاري من خلال الجمع بين الابتكار، الاستدامة، وتحقيق عوائد استثمارية مضمونة.

ما يميز شركة Business Bay:

1 رؤية واضحة وطموحة

تسعى شركة Business Bay إلى تقديم مشاريع ذات بصمة مميزة في السوق العقاري المصري، مع التركيز على تلبية احتياجات المستثمرين والعملاء من خلال تقديم حلول متكاملة ومبتكرة.

2 خبرة تمتد الي 25 عام

تمتلك الشركة فريقًا إداريًا وهندسيا يتمتع بخبرة طويلة في مجال التطوير العقاري وإدارة المشاريع الكبرى، مما يجعلها قادرة على تحقيق التميز في جميع مراحل المشروع بدءًا من التخطيط وحتى التنفيذ. معتمدة علي تاريخ من التطوير يصل الي 25 عاما نفذت خلالها اكثر من 150 مشروعا سكنيا داخل القاهرة وتم تسليم ما يقرب من 5000 وحدة سكنية في مختلف مشروعاتها.



أمير سامى الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس باي للتطوير العقاري

3 محفظة أراضي بخطة واضحة

تنطلق بيزنس باي للتطوير العقاري في السوق خلال عام ٢٠٢٥ بثلاثة مشروعات متميزة داخل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة بحجم مبيعات متوقعة ١٠ مليارات.

4 عائد استثماري مضمون

تقدم الشركة برامج استثمارية مبتكرة، مثل برنامج Green Program في مشروع OneBay، والذي يضمن عوائد مميزة على الأقساط المدفوعة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في مشروعاتها.

5 شراكات استراتيجية

تتعاون Business Bay مع كبرى شركات التصميم والهندسة وإدارة المشروعات لضمان تقديم مشاريع تحقق أعلى معايير الجودة والإبداع.

كل ذلك جعل مشروع OneBay أكثر من مجرد مشروع إداري وتجاري، فهو فرصة استثمارية تحوّلية. بفضل موقعه المميز، مرافقه الرائدة، وبرنامج Green Program، يجمع المشروع بين الفخامة، الوظائف العملية، والنمو المالي في سوق العقارات المصري. سواء كنت صاحب عمل أو مستثمرًا، يضمن OneBay أن استثمارك سيحقق عوائد استثمارية فورية ومكاسب طويلة الأجل.