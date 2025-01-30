شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار السيارة MG5 - 2025 في السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر السيارة الصينية "MG5- 2025" من سيارات الشريحة المتوسطة التي يسعي لشرائها العديد من المستهلكين لما بها من امكانيات جيدة وسعر ومنافس ، وتقدم السيارة في السوق المصرية بفئتين وهما كالاتي :



الفئة الأولى Standard بسعر 900,000 جنيه.

الفئة الثانية Luxury بسعر 1,000,000 جنيه.

وعن أبرز مواصفات السيارة "MG5" فهي تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج 120 حصانًا مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ويساهم هذا المحرك في تقديم أداء سلس وقوي على الطريق، سواء في القيادة داخل المدينة أو على الطرق السريعة.

وتتمتع السيارة بكفاءة عالية من ناحية استهلاك الوقود، حيث يقدر متوسط استهلاكها 5.8 لتر لكل 100 كم. هذا الرقم يجعلها من السيارات الاقتصادية التي توفر تكاليف التشغيل.

وتم تجهيز السيارة "MG5 2025" بوسائد هوائية أمامية لتوفير الحماية للركاب في حالة وقوع حادث، وتحتوي السيارة على نظام فرامل مانعة للانزلاق ABS ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD لضمان أقصى درجات الأمان أثناء القيادة.

برنامج التوازن الإلكتروني ESP يساعد على تحسين استقرار السيارة أثناء المناورات الصعبة، كما يتضمن النظام مراقبة ضغط الإطارات لضمان السلامة في جميع الأوقات.