شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 10جنيهات اليوم الخميس 30-1-2025.. وعيار 21 بـ3875 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أسعار الذهب ارتفاعات متفاوتة لأعيرة الذهب المختلفة بدءا من عيار 24 وحتى عيار 18 في حدود 10 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 30-1-2025، وفقا لأخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3875 جنيه للجرام، وهو الأشهر والأعلى من حيث الإقبال والتداول.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لما يلي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4428 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3875 جنيه.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3321 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 31000 جنيه.

وأعلن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في شهر يناير الجاري بنحو 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، حيث ارتفع سعر الذهب من 3733 جنيهًا لعيار 21 في بداية الشهر إلى 3860 جنيهًا في يوم 27 يناير 2025 بزيادة بلغت نسبتها 3.4%.

وتأتي الزيادة في أعقاب ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث بلغ سعر الأونصة مستويات 2780 دولارًا خلال جلسات التداول على الذهب لتقترب من القمة التاريخية للذهب المسجلة في نهاية أكتوبر 2024.

ويشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفى السوق المصرى.