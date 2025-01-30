شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوى 30 ألف نقطة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغ حجم التداولات 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 30078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 37449 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 13233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 8604 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 11762 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3189 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10189 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والتعمير والاستشارات الهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

وأعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 15 وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.865 مليون وثيقة بدلا من 3.850 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، وبي انفستنتس القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3500 سهم، 142 سهمًا، 4574 سهمًا، 6868 سهمًا، 1.2 مليون سهم، 6 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 188.8 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدامات البيئية عدد مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 50 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، ومصر للأسمنت-قنا، والعربية للمحابس، والنعيم القابضة للاستثمارات، وشركة مستشفى كليوباترا، وفوري لتكنولوجيا النوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2 مليون سهم، 250 ألف سهم، 2300 سهم، 125 ألف سهم، 84 ألف سهم، 386.7 ألف سهم، 17 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب، باع مساهم رئيسي بشركتي وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 29.5 ألف سهم، 611.4 ألف سهم، على التوالي.

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 115 ألف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة مصر للفنادق، إيرادات 935.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 577.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 61.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 763.9 مليون جنيه مقارنة مع 430.2 مليون جنيه بنسبة نمو 77.6%.

وحققت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، إيرادات بلغت مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 نوفمبر عام 2024 بنسبة نمو 44%، وبلغ صافي الربح 181.7 مليون جنيه بنسبة نمو 87%، وصاحب ذلك تسجيل هامش صافي الربح 17.9%.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن استلام الشركة أرض بمساحة 766 فدانًا تحت العجز والزيادة بمدينة حدائق العاصمة، وتبلغ قيمة الأرض 12.1 مليار جنيه، وسددت الشركة الدفعة المقدمة وتقسيط الباقي على 8 سنوات، كما تعتزم الشركة تطوير 300 فدان بمدينة نيوهليوبوليس.