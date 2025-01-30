شكرا لقرائتكم خبر عن "الشمس للإسكان": فسخ عقد التطوير مع شركة أوليف تري لتطوير مشروع بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو فسخ عقد التطوير والمشاركة مع شركة أوليف تري لإخلالها بالتزاماتها بالعقد، وذلك عن طريق رفع دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، على أن تتولى شركة الشمس استكمال المشروع سواء بنفسها أو من خلال التعاقد مع طرف آخر.

وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، سبب فسخ عقد التطوير، إلى الإخلال بالعقد بشأن التزام شركة أوليف تري بإنهاء تنفيذ 60% من المشروع، حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ 14% حتى تاريخه، والإخلال بالعقد الذي ينص على مراجعة القيمة البيعية للوحدات كل 3 أشهر من خلال لجنة مشتركة، وذلك طبقًا لتغيرات السوق المصري، سعيًا لتحقيق أفضل سعر يتقبله السوق وانفرادها بتحديد سعر البيع، وعدم التزام المطور بعدد 3 دفعات ربع سنوية بالشيكات الحد الأدنى المضمون المستحقة عليه في يونيو وسبتمبر وديسمبر 2024.

كما أعلنت شركة الشمس للإسكان، الموافقة على التوصيات الواردة بمحضري اجتماع لجنة متابعة مشروع أورو نيو كابيتال بالعاصمة الإدارية، والبدء في إجراءات التنفيذ على أن يتم إخطار المجلس بأي مستجدات ترد بشأن ذلك، والموافقة على قيام التنفيذ الذاتي للهيكل الخرساني لقطعة الأرض المخصصة مول تجاري بمشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر.