الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 في الكويت.. عيار 18 بـ20.625 دينار

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سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 في الكويت.. عيار 18 بـ20.625 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 30 يناير 2025 12:00 م

سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."

ويعد سعر الذهب في الكويت  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

 سعر الذهب في الكويت:

عيار 24 سجل  27.500 دينار

عيار 22 سجل  25.200 دينار

عيار 21 سجل  24.050 دينار

عيار 18 سجل  20.625 دينار

عيار 14 سجل  16.025 دينار

عيار 12 سجل  13.750 دينار

الاونصة سجلت  855.000 دينار

الجنيه الذهب سجل  192.425 دينار

الأونصة بالدولار سجلت  2772.39 دولار

 


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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