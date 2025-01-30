شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 في الكويت.. عيار 18 بـ20.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 30 يناير 2025 12:00 م
سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."
ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.سعر الذهب في الكويت:
عيار 24 سجل 27.500 دينار
عيار 22 سجل 25.200 دينار
عيار 21 سجل 24.050 دينار
عيار 18 سجل 20.625 دينار
عيار 14 سجل 16.025 دينار
عيار 12 سجل 13.750 دينار
الاونصة سجلت 855.000 دينار
الجنيه الذهب سجل 192.425 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2772.39 دولار
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز