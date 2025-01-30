شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 في الكويت.. عيار 18 بـ20.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

سعر الذهب في الكويت:

عيار 24 سجل 27.500 دينار

عيار 22 سجل 25.200 دينار

عيار 21 سجل 24.050 دينار

عيار 18 سجل 20.625 دينار

عيار 14 سجل 16.025 دينار

عيار 12 سجل 13.750 دينار

الاونصة سجلت 855.000 دينار

الجنيه الذهب سجل 192.425 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2772.39 دولار



