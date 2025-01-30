شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة أكثر من 10 آلاف عود زهور متنوعة في جميع انحاء مدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارى التوسعات فى مشروعات أعمال الزراعة التى تراعى تحسين جودة التغير المناخى ورفع كفاءة "المسطحات الخضراء" فى جميع الأحياء، والمناطق، لافتا إلى أنه تم زراعة أكثر من 10 آلاف عود زهور متنوعة ما بين: "درندة، فوروبيا، ألنتيرة جامبو، جهنمية بمختلف ألوانها" بمداخل وجزر وشوارع المدينة الداخلية والرئيسية خلال الأيام القليلة الماضية كمرحلة أولى من أعمال تطوير الزراعة.

وضح رئيس الجهاز أن أعمال الزراعة فى المدينة تأتى تحت إشراف المهندس هشام مهدى نائب رئيس الجهاز للتنمية والزراعة موضحاً أن تلك الخطوة تأتى إستكمالاً لخطة الجهاز لتحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال فى المسطحات الخضراء بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالى والحضارى، الذى يليق بها وسط المدن الجديدة والحضارية.

وأشار رئيس الجهاز أنه تم الإنتهاء من أعمل تطوير الزراعة والتجميل فى ميدان المرحوم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق وأحد أهم رموز سكان المدينة، مضيفاً أنه جارى حصر جميع النواقص من الأشجار والنباتات والنجيلة لعمل إستكمال وترقيع الأشجار والنباتات الغائبة والتالفة بجانب رفع جميع المخلفات أول بأول مشيراً أنه جارى رفع كفاءة المسطحات الخضراء القديمة داخل معظم المجاورات.

وأفاد رئيس الجهاز أنه جارى إعمال التقليم وتهزيب الاشجار وإعمال الصيانات ورفع كفاءه ورفع جميع المخلفات الزراعية بالتوازى فى معظم الأحياء والمجاورات والمناطق ( بالجزر الوسطى فى الطرق الرئيسية - المداخل الرئيسية - الميادين - المسطحات الخضراء الداخلية والخارجية ) إستعداداً لـ"فصل الربيع" المقبل.

وأفاد المهندس بسام محمد فضل، بأن تلك المشروعات ستُساهم فى نشر الوعى البيئى والتنمية المستدامة وتغير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة فى المحافظة عليها لضمان إستدامتها. مشدداً على شركات النظافه الإهتمام برفع المخالفات من الأحواض بالجزيرة ويأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة وتجميل المداخل والمحاور بهدف ظهور المدينه فى أبهى الصور الحضارية.