شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الغرف السياحية: مصر ينتظرها عام سياحي واعد فى 2025 بافتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فاروق عضو اتحاد الغرف السياحية وعضو شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية إن مصر ينتظرها عام سياحي واعد حاليا في ظل ما تستعد الدولة من افتتاح من مشروعات سياحية وإعادة تطوير وتأهيل لمناطق سياحية تراثية مثل منطقة وسط البلد بقلب القاهرة و المتحف المصري الكبير بالرماية ومشروع التجلي الاعظم بمدينة سانت كاترين وغيرها من المشروعات الكثيرة بمختلف ربوع مصر.

وأوضح محمد فاروق في بيان إننا نحتاج إلى الترويج الثري لهذه الافتتاحات وإعداد خطط ترويجية وتسويقية مختلفة تجمع بين التراث والحضارة والتكنولوجيا ايضا في طريقة العرض والترويج بمعني استثمار جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة المصرية بشكل يعبر عن مدى حضارة مصر وجمال معالمها.

وأضاف أن البورصات السياحية العالمية التي تشارك فيها مصر تمثل منصات غاية في الأهمية للترويج للمقاصد السياحية المصرية إذا أحسنا استخدام أدواتنا بشكل مميز من خلال طريقة العرض بالجناح المصري و شكل ومحتوى الجناح المصري بحيث يكون جاذب لأكبر شريحة من الزوار والعارضين أيضا .

ونوه محمد فاروق إلى أننا مقبلون مارس القادم على أكبر بورصة سياحية في العالم و هي بورصة برلين التي شارك فيها العام الماضي ٢٠٢٤ على سبيل المثال 181 دولة و10 آلاف عارض من مختلف بلدان العالم، 170 ألف زائر منهم اكثر من 1000 مشترك وكان بها حضور إعلامى مميز ضم أكثر من 5 آلاف صحفى من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة .

واضاف انه يجب ان نستعد بأفكار غير تقليدية للمشاركة في هذه البورصة و دعايا و تنظيم شكل المعرض بحيث يعبر عن الاحتفالات و الافتتاحات التي ستتم هذا العام مثل تنفيذ الجناح المصري على هيئة مجسم يمثل سانت كاترين مثل دير سانت كاترين او مجسم للمتحف المصري الكبير او مجسم يعبر عن قلب القاهرة التاريخية و جمال و روعة منطقة القاهرة التاريخية ومنطقة وسط البلد ومن الممكن ان يتم انشاء فكرة للجناح المصري تعبر عن الافتتاحات الجديدة هذا العام التي ذكرناها .

ونوه إلى أنه يجب أن يتم وضع مواد ترويجية مختلفة تعبر عن هذه المشروعات و تجعلك تشعر بشغف للمشاركة في حفل افتتاح هذه المشروعات و زيارة مصر وكذلك توزيع هدايا تذكارية تعبر عن روح هذه المشروعات.

واقترح محمد فاروق أن تعد وزارة السياحة خطة و هدف واضح ليكون عام ٢٠٢٥ عام السياحة التراثية والكلاسيكية و يتم وضع برامج سياحية تستهدف هذا التوجه .

وأشار إلى جانب مهم أيضا في الترويج فإذا كنت نتحدث عن دعم الطيران العارض فهناك مقترح بأن يتم الترويج عالميا كعنصر جذب بأن يتم منح اي اسرة تذكرة طيران مجاناً لأول أبنّ فقط في كل إسرة او كذلك في الفنادق وهذه فكرة ليست صعبة و يمكن تنفيذها و ستحقق جذب شريحة كبيرة لزيارة مصر .