شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ29.325 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به."، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

أسعار الذهب في البحرين:

عيار24 سجل 33.525 دينار

عيار 22 سجل 30.725 دينار

عيار 21 سجل 29.325 دينار

عيار 18 سجل 25.125 دينار

عيار 14 سجل 19.550 دينار

عيار 12 سجل 16.750 دينار

الاونصة سجلت 1042.425 دينار

الجنيه الذهب سجل 234.600 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2772.39 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.