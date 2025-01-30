شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» توقع عقدا مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نسيج للتقنية، أمس عقد الاتفاقية الإطارية الموحدة لتقديم خدمات الاستضافة السحابية للجهات الحكومية المستفيدة، وذلك مع هيئة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد بموجب أوامر الشراء اللاحقة للاتفاقية بين الأطراف.
وأضافت أن الغرض من هذه الاتفاقية الإطارية الموحدة هو الاتفاق على الشروط والأحكام لعقود تقديم خدمات الاستضافة السحابية للجهات الحكومية والأسعار المرجعية وآليات وإجراءات الدخول في تلك العقود بين المتعاقد والجهات المستفيدة بموجب أوامر شراء يحق للجهات المستفيدة أن تبرمها مع المتعاقد لاحقاً وأثناء سريان مدة هذه الاتفاقية الإطارية الموحدة بموجب الإجراءات والشروط والأحكام المتفق عليها في هذه الاتفاقية الإطارية الموحدة.
وأفادت بأن مدة العقد سنة واحدة، قابلة للتمديد، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثراً ايجايباً على القوائم المالية للشركة في عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد بموجب أوامر الشراء اللاحقة للاتفاقية بين الأطراف.
وأضافت أن الغرض من هذه الاتفاقية الإطارية الموحدة هو الاتفاق على الشروط والأحكام لعقود تقديم خدمات الاستضافة السحابية للجهات الحكومية والأسعار المرجعية وآليات وإجراءات الدخول في تلك العقود بين المتعاقد والجهات المستفيدة بموجب أوامر شراء يحق للجهات المستفيدة أن تبرمها مع المتعاقد لاحقاً وأثناء سريان مدة هذه الاتفاقية الإطارية الموحدة بموجب الإجراءات والشروط والأحكام المتفق عليها في هذه الاتفاقية الإطارية الموحدة.
وأفادت بأن مدة العقد سنة واحدة، قابلة للتمديد، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثراً ايجايباً على القوائم المالية للشركة في عام 2025م.