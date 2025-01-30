شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو في لجنة المراجعة بـ«زين السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، أمس، تعيين عضو مجلس الإدارة، م. عبدالله الفارس عضوا في لجنة المراجعة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يشغل م. عبدالله الفارس وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والأداء الاستراتيجي، ويتمتع بخبرة واسعة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعمل في عدة مجالات والتي من أهمها الادارة الاستراتيجية والتحول والحوكمة وإدارة التغيير وإدارة وتنفيذ المبادرات والمشاريع.

وعُيّن الفارس عضواً في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في شركة تصميم الرخام. فيما شغل عدة مناصب قيادية خلال مسيرته، منها الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ونائب المحافظ للاستراتيجية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وحصل المهندس عبدالله الفارس على درجة الماجستير تخصص إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان، ودرجة البكالوريوس هندسة كهربائية تخصص اتصالات وإلكترونيات من جامعة الملك سعود.