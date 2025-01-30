شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ماربل ديزاين» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين)، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06/02/2025م ولمدة 4 سنوات ميلادية وتنتهي بتاريخ 05/02/2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: أحمد الخراشي، عبدالله المنيف، م. عبدالله الفارس، د. نواف الخراشي، محمد الرميزان، فهد الملحم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06/02/2025م ولمدة 4 سنوات ميلادية وتنتهي بتاريخ 05/02/2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: أحمد الخراشي، عبدالله المنيف، م. عبدالله الفارس، د. نواف الخراشي، محمد الرميزان، فهد الملحم.