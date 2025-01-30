شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025.. عيار 21 بـ3835 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعا طفيفا مدفوعة بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، والتغيرات في الأسواق العالمية التي تلقي بظلالها على أسعار المعادن الثمينة، مع تصاعد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن، وسجل عيار 21 مبلغ 3835 جنيها.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4382.75 جنيها.

- سجل الذهب عيار 21 نحو 3835 جنيها.

- سجل الذهب عيار 18 نحو 3287.25 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب 30680 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 نحو 2556.75 جنيه.



