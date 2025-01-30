شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.



50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع