شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ29.175 دينار والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في البحرين، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وقد سجلت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 33.350 دينار

عيار 22 سجل 30.575 دينار

عيار 21 سجل 29.175 دينار

عيار 18 سجل 25.025 دينار

عيار 14 سجل 19.450 دينار

عيار 12 سجل 16.675 دينار

الاونصة سجلت 1037.375 دينار

الجنيه الذهب سجل 233.475 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2758.96 دولار.