شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 30 -1-2025.. يسجل 162.02 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 30-1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في بداية التعاملات اليوم، فى البنك الأهلى المصرى 162.02 جنيه للشراء، 163.06 للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 30 -1-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.02 جنيه للشراء.

163.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.1 جنيه جنيه للشراء.

163.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.06 جنيه للشراء.

163.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.5 جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.3 جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.



