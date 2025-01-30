شكرا لقرائتكم خبر عن فى تعاملات الصباح.. أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الخميس 30-1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 30-1- 2025، في البنك الأهلي المصري، ويقدم ”الخليج 365”، خدمة نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.10 جنيه للشراء.

52.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.19 جنيه للشراء.

62.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.02 جنيه للشراء.

163.09 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.33 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.64 جنيه للشراء.

13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.73 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.



وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.