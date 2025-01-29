شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأربعاء، 29 يناير 2025 10:00 م

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-1-2025 بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزي 50.16 جنيه للشراء، و50.30 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع. يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصري. وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء. 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.18 جنيه للشراء

50.28 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى 50.20 جنيه للشراء. 50.29 جنيه للبيع.

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