شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3291.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا نسبيًا في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، والتغيرات في الأسواق العالمية التي تلقي بظلالها على أسعار المعادن الثمينة، مع تصاعد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن، وسجل عيار 18 مبلغ 3291.5 جنيه.

سجل الذهب عيار 24 نحو 4388.5 جنيه.

- سجل الذهب عيار 21 نحو 3840 جنيهًا.

- سجل الذهب عيار 18 نحو 3291.5 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب 30720 جنيها.



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.



ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.