شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها العقارات بنسبة 2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها العقارات بنسبة 2%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.7%، يليه قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، وزاد قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%.

وقفز قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، ثم قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 2.1%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، ونزل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 120.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.13%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 17.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 66.5 مليون جنيه، 800.2 ألف جنيه، 72.1 مليون جنيه 33.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.6 مليون جنيه، 162.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 29891 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 37202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13150 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 11733 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3177 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10187 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة.