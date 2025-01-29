شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 29-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه، اليوم الأربعاء 29-1-2025، وذلك في إطار خدمة ”الخليج 365”، لنشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، والتحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس 30-1-2025، في البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.10 جنيه للشراء.

52.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.19 جنيه للشراء.

62.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.02 جنيه للشراء.

163.09 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.33 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.64 جنيه للشراء.

13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.73 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.