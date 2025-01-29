شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 29-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 29-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم



وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، ومصر بني سويف للأسمنت، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 120.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.13%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 17.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 66.5 مليون جنيه، 800.2 ألف جنيه، 72.1 مليون جنيه 33.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.6 مليون جنيه، 162.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 29891 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 37202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13150 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 11733 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3177 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10187 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلتكترونية، والمهندس للتأمين، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 228 سهمًا، 500 سهم، 8 آلاف سهم، 7176 سهمًا، 200 ألف سهم، 51 ألف سهم، 455 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 655.7 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس، ومجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمهندس للتأمين عدد 6.4 مليون سهم، 2 مليون سهم، مليون سهم، 470 سهم، 21 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 38 ألف سهم، 1.994 مليون سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، شراء المساهم مصطفى خليل، عدد 151.5 ألف سهم بسعر 12.02 جنيه بقيمة إجمالية 1.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.88% إلى 5.10%، ونفذت الصفقة من خلال شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المنصورة للدواجن، بيع المساهم محمد محمود حسن جاب الله، عدد 5.9 مليون سهم بسعر 1.88 جنيه بقيمة إجمالية 11.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.191% إلى 4.25%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة



أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 150 ألف سهم خزينة، والثانية 150 ألف سهم خزينة.

كابو

أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، عن موافقة لجنة المراجعة على تعيين شركة انتركاب للاستشارات المالية، لإعداد دراسة للسعر العاد للأصول غير المستغلة بالعقاريين؛ الأول بمساحة 1363.41 متر مربع بشارع إبراهيم حسنى بالإسكندرية، والثانى بمساحة 1366.91 متر مربع بالإسكندرية.

كاتليست



أعلنت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، موافقة جلس الإدارة على استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم زيادة راس المال البالغة 225 مليون جنيه مصري لتكوين رصيد دائن بمبلغ 225 مليون جنية لصالح الشركة على شركة كاتليست بارتنرز هولدنج بشرط قيامها باستخدام مبلغ 225 مليون جنيه مصري لضخه في شركة كاتليست للتاجير التمويلى والتخصيم التابعة لشركة كاتليست بارتنرز هولدنج.