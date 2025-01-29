شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فيني إيجيبت تحتفل بدعم ذوي الإعاقة في إطار رؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شركة “فيني إيجيبت”، الشركة الرائدة في صناعة العطور وإنتاج العلامات التجارية الشهيرة “فوج”، “أوسوم”، و”ريل مان” تحت إدارة المدير الإقليمي دكتور ياسر محمود، كراعٍ ذهبي في فعاليات حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقيم يوم 27 يناير 2025، تحت شعار: “الشمول المالي لذوي الإعاقة.. في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”، وفي إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.



حانب من الحفل

شهدت الفاعلية حضور رسمي ودعم قوي من الدولة، اذ شارك نخبة من القيادات الوطنية البارزة، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، إلى جانب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة. وتولت الدكتورة سولاف درويش عضو مجلس النواب، والتي تعد واحدة من أبرز الشخصيات الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة، إدارة المؤتمر وتنظيم فعالياته.



المدير الإقليمي لشركة فيني ايجيبت دكتور ياسر محمود، كراعٍ ذهبي

ويأتى هذا الحدث تجسيدًا لرؤية مصر الطموحة 2030، والتي تضع قضية دمج وتمكين ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متكامل يسوده الإنصاف والشمول.

“فيني إيجيبت”: شريك النجاح والداعم الحقيقي:

كجزء من دورها في دعم المجتمع، كانت “فيني إيجيبت” تحت إدارة المدير الإقليمي الدكتور ياسر محمود سباقة في رعاية هذا الحدث كراعٍ ذهبي، حيث حرصت على تعزيز فكرة الشمول المالي والتأكيد على حق ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متساوية تدعم استقلالهم الاقتصادي.

وقد تميزت مشاركة الشركة بتوزيع هدايا مميزة للحضور من ذوي الإعاقة، تأكيدًا على دعمها وتشجيعها لهم في مسيرتهم نحو حياة أفضل.

وأعرب الدكتور ياسر محمود فى كلمته خلال الحفل، عن سعادته بمشاركة "فيني إيجيبت" في حدث وطني وإنساني بهذا الحجم، مؤكد أن دعم ذوي الإعاقة لا يقتصر فقط على الرعاية المالية، بل يشمل أيضًا التكاتف المجتمعي وتوفير كل السبل الممكنة لإدماجهم بشكل كامل في جميع مناحي الحياة.

فعاليات وجوائز مشجعة:

تخلل المؤتمر عدة فعاليات مميزة سلطت الضوء على أهمية دمج ذوي الإعاقة في الاقتصاد الوطني، وتم تقديم جوائز تشجيعية لعدد من الشخصيات من ذوي الإعاقة الذين أظهروا تفوقًا في مختلف المجالات، وقد كان لهذه الفعاليات أثر بالغ في بث روح الإيجابية وتحفيز الحضور لتحقيق المزيد من النجاحات.

دعم مستمر من “فيني إيجيبت”:

تؤمن “فيني إيجيبت” بأن دور الشركات لا يقتصر على الإنتاج وتحقيق الأرباح، بل يمتد ليشمل الإسهام في تنمية المجتمع وإحداث فارق حقيقي في حياة أفراده، ومن هذا المنطلق، أكد الدكتور ياسر محمود التزام الشركة المستمر بدعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في تمكين ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030.

رسالة إنسانية ومسيرة حافلة:

بمشاركتها في هذا الحدث، تواصل “فيني إيجيبت” إرساء قيم التكاتف والمسؤولية المجتمعية التي طالما ميزت مسيرتها. ومن خلال علاماتها التجارية الرائدة “فوج”، “أوسوم”، و”ريل مان”، تسعى الشركة دائمًا لتقديم ما هو أكثر من مجرد منتجات، لتكون جزءًا من الجهود الوطنية لبناء مستقبل أفضل للجميع.



حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

ويعكس هذا الحدث الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الوطنية مثل “فيني إيجيبت” في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات المجتمعية المختلفة، بما يسهم في تعزيز مسيرة الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقًا وإنصافًا.