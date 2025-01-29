شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء 29-1-2025 تفاصيل الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الأفراد على متابعة أسعارها يوميًا، على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة فى الظروف العادية.

ومحليًا استقر سعر الحديد اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى الأسواق على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات، مسجلا نحو 40000 جنيه متوسط للطن للمستهلك.

وسجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر، اليوم الأربعاء مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.

واستقرت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-1-2025

واليوم استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه، وثبت سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.



يصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك.

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.