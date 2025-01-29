شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-1-2025.

إيقاف تداول 6 أسهم

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، ومصر بني سويف للأسمنت، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 120.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.13%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 17.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 66.5 مليون جنيه، 800.2 ألف جنيه، 72.1 مليون جنيه 33.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.6 مليون جنيه، 162.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 29891 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 37202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13150 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 11733 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3177 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10187 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 4.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.41%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 73.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.71%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.70%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 4.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.33%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 5.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.94%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.628 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.17%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.38%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 4.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.05%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 69.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.42%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.26%.