الاقتصاد

25 نقطة أساس.. "المركزي الكندي" يخفض أسعار الفائدة

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  • 25 نقطة أساس.. "المركزي الكندي" يخفض أسعار الفائدة 1/2
  • 25 نقطة أساس.. "المركزي الكندي" يخفض أسعار الفائدة 2/2

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الدمام - شريف احمد - خفض بنك كندا المركزي، اليوم ، أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي مع بقاء التضخم عند نحو 2%.
ويأتي خفض 25 نقطة أساس في الوقت الذي يتوقع فيه بنك كندا أن يتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

رسوم جمركية

وأوضح محافظ بنك كندا تيف ماكليم أن الرسوم الجمركية هي في صدارة الاهتمامات، إلا أنها لم تكن عوامل في خفض أسعار الفائدة وتقرير السياسة النقدية الصادر اليوم.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية تعني أن الاقتصادات تعمل بكفاءة أقل، وكل ما نفعله هو مساعدة الاقتصاد على التكيف.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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