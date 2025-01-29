شكرا لقرائتكم خبر عن 25 نقطة أساس.. "المركزي الكندي" يخفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

رسوم جمركية

الدمام - شريف احمد - خفض بنك كندا المركزي، اليوم ، أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي مع بقاء التضخم عند نحو 2%.ويأتي خفض 25 نقطة أساس في الوقت الذي يتوقع فيه بنك كندا أن يتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.وأوضح محافظ بنك كندا تيف ماكليم أن الرسوم الجمركية هي في صدارة الاهتمامات، إلا أنها لم تكن عوامل في خفض أسعار الفائدة وتقرير السياسة النقدية الصادر اليوم.وأشار إلى أن الرسوم الجمركية تعني أن الاقتصادات تعمل بكفاءة أقل، وكل ما نفعله هو مساعدة الاقتصاد على التكيف.