شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. بورصة المغرب تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المغربية

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) ارتفاعًا بنسبة 1.22 في المئة، ليصل عند مستوى 16.106,61 نقطة.وحقق مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة مكاسب بنسبة 1.38 في المئة، ليستقر عند مستوى 1.305,16 نقاط، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 1.31 في المئة، بمجموع 1.130,46 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 1.45 في المئة، بمجموع 15.022,48 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 499 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 819 مليار درهم مغربي.