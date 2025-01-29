شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. بورصة موسكو تقفل على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 14.35 نقطة، ما نسبته 0.49 في المئة، مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 2946.32 نقطة.وأنهى مؤشر RTS تداولاته مرتفعًا بنسبة 0.44 في المئة، ما يعادل 4.17 نقاط، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 946.98 نقطة.