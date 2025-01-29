الاقتصاد

أسواق الأسهم العالمية.. بورصة موسكو تقفل على ارتفاع

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 14.35 نقطة، ما نسبته 0.49 في المئة، مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 2946.32 نقطة.
وأنهى مؤشر RTS تداولاته مرتفعًا بنسبة 0.44 في المئة، ما يعادل 4.17 نقاط، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 946.98 نقطة.
نتائج بورصة موسكو - مشاع إبداعي
نتائج بورصة موسكو - مشاع إبداعي
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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