شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بـ 15 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 21.4 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.6 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.83 في المئة، ليصل إلى مستوى 29891.61 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.93 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 8596 نقطة.فيما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، مكاسب بنحو 0.95 في المئة، ليصل إلى 11733.97 نقطة.