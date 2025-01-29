شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ إنشائها.. مدينة الشروق تستعد لتركيب 13 إشارة مرور بالميادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة الشروق، لتشغيل إشارات المرور بالميادين العامة لأول مرة، حيث ظلت المدينة منذ نشأتها لا يوجد بها إشارات للمرور، وسيتم البدء في 13 ميدان من أكبر ميادين المدينة، ويبحث جهاز المدينة برئاسة المهندس بسام محمد فضل، عرض فنى ومالى بخصوص هذا الشأن، والذي تكرر طلبه من سكان المدينة مع زيادة أعداد السكان خلال السنوات الماضية.

وكان جهاز مدينة الشروق، قد نفذ حملة لإزالة الإشغالات وتعد من أكبر الحملات التى تمت بالمدينة، وتم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالأسواق التجارية الواقعة بقطاع مركز خدمات الحى الثانى د 2 ومركز خدمات المجاوره أ 2 الحى الثانى وشمال المنطقة السادسة الحى الثامن بهدف تحقيق الإنضباط داخل الأسواق.

وصرح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن تحرير (22) محضر إشغال طريق وإدارة بدون ترخيص وعدد 8 من الباعة الجائلين مع مصادرة الإشغالات وكذا إزالة التندات الغير مطابقة و إخلاء ممرات المشاه لتمكين رواد الأسواق من التحرك بكل حرية .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليوميه المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأكد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلا على المواطنين.