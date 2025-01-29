شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 29-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء 29-1-2025 في البنك الأهلي المصري، ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في مختلف البنوك المصرية والسوق المصرفية، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري أمام الجنيه.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرية خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت أسعار العملات أمام الجنيه كالتالى:

سعر الدولار اليوم

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

52.10 جنيه للشراء.

52.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.19 جنيه للشراء.

62.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.02 جنيه للشراء.

163.09 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.33 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.64 جنيه للشراء.

13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.73 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.