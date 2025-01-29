شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى سعر الذهب اليوم .. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 29-1-2025، بحسب آخر التحديثات تراجعا مدفوع بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، حيث سجل الجنيه الذهب مبلغ 30760 جنيها.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركاته خلال الفترة القادمة، معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سجل الذهب عيار 24 نحو 4394.25 جنيه.

- سجل الذهب عيار 21 نحو 3845 جنيها.

- سجل الذهب عيار 18 نحو 3295.75 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب 30760 جنيها.

وفي الوقت نفسه، هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.