شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 5% فى سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 وسط تقلبات السوق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب اليوم في مصر 29-1-2025 في سوق الذهب المحلي، فى حدود 5%، وفقا لآخر التحديثات، مع تقلبات السعر بالسوق العالمى، ويعد الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3845 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 30760 جنيها.

وتضمنت أسعار الذهب اليوم فى مصر:

- سجل الذهب عيار 24 نحو 4394.25 جنيها.

- سجل الذهب عيار 21 نحو 3845 جنيها.

- سجل الذهب عيار 18 نحو 3295.75 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 30760 جنيها.



وتتأثر أسواق الذهب والأسعار بعدد من العوامل والتى تتضمن التغيرات في الأسواق العالمية و كذلك الطلب المحلي لهذا من الأفضل متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

يذكر أن الاستثمار في الذهب يعتبر طويل الأجل و فرصة لتحقيق أرباح كبيرة ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء كما تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2756 دولاراً للأونصة.