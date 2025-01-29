شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Towns & Seas تبدأ رحلتها لتغيير مفهوم التطوير العقاري بمشروعات مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Towns & Seas رحلتها لتطوير مشاريع عقارية فاخرة ومتعددة الاستخدامات، تسعى من خلالها إلى بناء مجتمعات تعكس التناغم بين التراث الثقافي والتكنولوجيا الحديثة. تهدف الشركة، بقيادة مؤسسها ورئيسها التنفيذي المهندس محمد الحداد، إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية، مع التركيز على المزج بين الثقافات المحلية والعالمية.

تشمل خطة الشركة التوسع في أسواق واعدة مثل مصر، الإمارات، السعودية، وأوروبا، وتقديم مشروعات متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية، التجارية، الإدارية، والترفيهية، بهدف خلق تجارب معيشية تضيف قيمة حقيقية لحياة العملاء.



وفي تصريح للمهندس محمد الحداد، أكد: "هدفنا هو إعادة تعريف تجربة السكن والتطوير العقاري بلمسة تعكس الفخامة والحداثة. نحن لا نبني مجرد وحدات، بل نصمم تجارب تعبر عن تطلعات المستقبل واحتياجات اليوم."

وأضاف المهندس محمد الحداد: "إطلاق مشاريعنا في مصر يشكل بداية رحلة نحو تحقيق رؤيتنا بأن نصبح مرجعاً في تقديم حلول عقارية شاملة. نحرص على أن تجمع مشاريعنا بين المساحات الخضراء والإبداع الهندسي لتكون مجتمعات تنبض بالحياة وتواكب المستقبل."

تتبنى Towns & Seas نموذجًا متكاملًا في أعمالها، يجمع بين التعاون مع خبراء عالميين في التصميم، الهندسة، وإدارة المشروعات، مما يضمن تقديم حلول متقدمة تتكيف مع تطورات السوق وتلبي احتياجات العملاء المتنوعة.



وتلتزم الشركة بابتكار مشاريع تحقق التكامل بين التصميم العصري والاستدامة البيئية، مع التركيز على إنشاء مساحات تفاعلية تعزز جودة الحياة. تعتمد رؤية Towns & Seas على تقديم نماذج عقارية رائدة تعكس روح الابتكار والجمال.

عبر رؤيتها الطموحة، تسعى الشركة إلى تغيير المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، وتقديم معايير جديدة في السوق الإقليمية والدولية، بما يضمن توفير تجربة سكنية متميزة لعملائها ويضعها في طليعة القطاع العقاري.



Towns & Seas



مفهوم التطوير العقاري بمشروعات مبتكرة



Towns & Seas



التطوير العقاري بمشروعات مبتكرة



التطوير العقاري