صدور الطبعة الثانية من كتاب هنا سانت كاترين بمعرض الكتاب

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القاهرة - سامية سيد - عاطف عبد اللطيف: كتاب هنا سانت كاترين يوثق تجربة حياتية في بقعة مقدسة من أرض مصر



صدرت الطبعة الثانية من كتاب “هنا سانت كاترين.. “رحلتي في وادي الأسرار” للدكتور عاطف عبد اللطيف، الذي يشارك بكتابه في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويروي الدكتور عاطف ويوثق فيه رحلته التي قضاها على مدار سنوات في الإستثمار السياحي بمدينة سانت كاترين ويسلط الضوء على معالم و تاريخ سانت كاترين و يوثق الحياة البدوية لابناء قبائل سيناء من خلال علاقات اخوة جمعته معهم على مدار سنوات عديدة.

ويشارك الدكتور عاطف عبد اللطيف جمهور وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب الإثنين القادم فعاليات المعرض ويقوم بالتوقيع على عدد من نسخ طبعة كتابه الثانية لزوار المعرض والمختصين والمفكرين.

وأشار إلى أن سانت كاترين ستكون ملتقي العالم هذا العام مع الانتهاء من تنفيذ مشروع التجلي الأعظم الذي تتبناه الدولة المصرية وافتتاحه خلال الفترة المقبلة ليكون مزارا سياحيا عالميا وصدور الطبعة الثانية من كتاب هنا سانت كاترين يمثل عنصر ترويج مهم للمدينة وبشكل عام ومشروع التجلي الأعظم بشكل خاص.

ونوه إلى أن الكتاب سلط الضوء على تواجد معالم الديانات السماوية الثلاثة بسانت كاترين، كما أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجلي فيها الله عز وجل بنوره وكذلك الحياة البدوية والقيائل السيناوية والحياة الطبيعية.

يذكر أن كتاب هنا سانت كاترين ملتقى الاديان من إعداد وتحرير الكاتب الصحفي طارق مرسي الذي له العديد من المؤلفات المتميزة عن شخصيات متميزة مثل حياة الفنان محمد رضا وكتاب عن الفنان توفيق الدقن وغيرهما.



