شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر .. والجنيه الذهب بـ30760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-1-2025، بحسب اخر التحديثات تراجع مدفوع بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، حيث سجل عيار الجنيه الذهب مبلغ 30760 جنيها.

ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4394 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3295 جنيها.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2563 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30760 جنيها.



