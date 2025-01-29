شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن مراجعة مؤشرات السوق.. وتستبعد "السويدى" من مؤشر الشريعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البورصة المصرية، عن انتهاء أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي سيبدأ العمل بها أول فبراير 2025، وتم حذف وانضمام عدد 6 شركات المؤشر EGX30 الرئيسي، وحذف وانضمام عدد 17 شركة إلى مؤشر EGX70 EWI، انضمت منهم 6 شركات إلى مؤشر EGX30، وبالنسبة لمؤشر EGX100 EWI، شهد حذف وانضمام عدد 14 شركة.

يأتي هذا في إطار المراجعة التي أجرتها البورصة المصرية مؤخرًا لمعايير انضمام الشركات لمؤشر EGX30 ومعايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، والتي كان أبرزها بالنسبة لمؤشر EGX30 الاعتداد بالمتوسط اليومي لقيمة التداول للسهم بحيث لا يقل عن 0.1% من المتوسط اليومي لقيمة تداول جميع الأسهم خلال فترة المراجعة، وإضافة حد أدنى 10% معدل دوران للأسهم حرة التداول خلال فترة المراجعة، وحد أدنى لرأس المال السوقي المرجح بالأسهم حرة التداول للسهم لا يقل عن الوسيط الحسابي لرأس المال السوقي مرجحا بالأسهم حرة التداول لأعلى 80 شركة من حيث المتوسط اليومي لقيمة التداول.

أما بالنسبة لمؤشر EGX70 ، شهد تعديل معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة، وكذا الشركات التي تم نقل أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي تتضمن حد أدني من المتوسط اليومي لعدد المتعاملين والمتوسط اليومي لقيمة التداول وكذلك عدد أيام التداول كنسبة من إجمالي عدد أيام التداول منذ بدء التداول عليها وحتى نهاية فترة المراجعة وذلك لضمان انضمام الشركات الجيدة ذات السيولة العالية، كما تم توحيد المعايير النوعية المعمول بها لمؤشرات البورصة المصرية.

وشهد مؤشر الشريعة EGX33 - الذي يضم الشركات الأكثر توافقًا مع أحكام الشريعة من بين الشركات- حذف وانضمام عدد 7 شركات.

تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 7/1 إلى (12/31) ، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس ( عن الفترة من 1/1 إلى 6/30)، وتشمل المراجعة حذف وانضمام الشركات وفقاً لمدى استيفائها لمعايير الانضمام لكل مؤشر.

ومن جانب آخر، شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية انضمام 10 إصدارات من سندات الخزانة وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 16 إصدار، ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريًا، وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.