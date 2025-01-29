شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى آخر تحديثات.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025.. عيار 18 بـ3300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 خدمة نشر سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 على مدار اليوم وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل انخفاضا طفيفا، وسجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 3850 جنيها للجرام.

وتضمنت أسعار الذهب الأتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 30800 جنيه.



وتأتى توقعات أسواق الذهب بالاستقرار في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وعلى المستوى العالمي يشهد سعر الذهب تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.